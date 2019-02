Quand Me El hadji Diouf donne sa version de la "haine de Sonko envers Mamour Diallo"

Me El Hadji Diouf n'en finit pas avec ses déballages sur leader de « Pastef Les Patriotes ». Face à la presse, hier-jeudi, l'avocat de Mamour Diallo, Directeur national des Domaines, dans l’affaire des 94 milliards dit savoir pourquoi Sonko voue une telle haine à son client.



« Cette haine n'a pas commencé avec l'affaire de 94 milliards. L'histoire remonte à quand Ousmane Sonko est allé voir Mamour Diallo pour lui demander un terrain à Sacré-Cœur, pour que son parti Pastef les Patriotes puisse bénéficier d’un siège. Et comme Mamour Diallo est intelligent, il lui a demandé de l'écrire. Un piège qu'il a tendu à ce monsieur manipulateur. Croyant ainsi, qu’il est fonctionnaire des impôts et domaines il peut bénéficier d’un terrain», a déclaré avec hargne Me Elhadji Diouf.



L'avocat de continuer: « Comme Mamour Diallo n'a pas accédé à sa requête, Sonko se met à profiler des mensonges sur l’homme. Pour mieux comprendre ses manigances, regardez ce qui s'est passé avec le saccage de son parti orchestré par lui-même. C'est parce qu'il savait que Mamour Diallo avait accordé un entretien avec l'Observateur, donc quoi de mieux pour étouffer ça et créer un saccage de dix chaises et d'un vieil ordinateur".