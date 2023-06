Quatorze morts dans un glissement de terrain en Chine

Le glissement de terrain survenu dimanche dans la province du Sichuan du sud-ouest de la Chine a fait 14 morts et cinq disparus, a indiqué le gouvernement local. L'éboulement « s'est produit en haut d'une montagne » sur le site d'une ferme forestière près de la ville de Leshan et « des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours », précise le communiqué du gouvernement local.