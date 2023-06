Que faut-il savoir d'une Cyberattaque ? Par Birane DIEYE, expert

C’est quoi une cyberattaque ?



Une cyberattaque peut être définie comme étant tout type d'action offensive qui vise des systèmes, des infrastructures ou des réseaux informatiques, ou encore des ordinateurs personnels, en s'appuyant sur diverses méthodes pour voler, modifier ou détruire des données ou des systèmes informatiques.



C’est quoi une attaque DoS (Denial of Service) ?



Est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser, elle peut viser juste un ordinateur ou un service.



C’est quoi une attaque DDOS ?



Une attaque en déni de service ou en déni de service distribué vise à rendre inaccessible un serveur par l'envoi de multiples requêtes jusqu'à le saturer ou par l'exploitation d'une faille de sécurité afin de provoquer une panne ou un fonctionnement fortement dégradé



Quelle est la différence entre une attaque DoS et DDoS ?



D'une manière générale, la différence entre DoS et DDoS se situe dans la façon de distribuer l'attaque. Une DoS se fait depuis un seul point de départ alors qu'une DDoS implique depuis plusieurs ordinateurs ou serveurs différents, qu'elles soient applicatives ou réseau.



Quel port pour DDoS un site ?



Les deux protocoles utilisent le port 389.



Quel logiciel pour DDoS ?



Slowloris est une application conçue pour déclencher une attaque faible et lente sur un serveur ciblé. Elle a besoin d'une quantité limitée de ressources pour créer un effet néfaste.



Quelles sont les conséquences d’une cyberattaque pour une entreprise ?



les conséquences de ces cyberattaques sont de divers ordres :



· une paralysie des systèmes partielles ou totales (donc une perte d’exploitation),



· le vol ou la perte de données sensibles,



· la création de brèches dans un système de sécurité,



· l’exposition à un chantage (ransomware…),



· l’atteinte à la réputation



· un préjudice commercial (vol de données sensibles en matière concurrentielle).



· Exposition des données confidentielles de l’entreprise sur la toile



Est-il possible d’éviter les risques de cyber attaque ?



non, mais il est possible de se prémunir des conséquences d’une attaque en cybersécurité. Une protection à 100% n’existe pas, c’est à dire d’être protégé à 100% en sécurité on cherche toujours à optimiser il faut donc combiner des moyens techniques et la sensibilisation de tous les acteurs pour réduire le risque et construire une organisation résiliente qui sera gérer une attaque, la contenir, continuer/relancer l’activité. Cela impose une politique de sécurité des systèmes d’information solide, pratique et connue du personnel, des sensibilisations fréquentes en cyberattaque (de tout le personnel) et la réalisation récurrente de tests de pénétration et de solidité. Sans dresser une liste exhaustive, cette politique de ssi comprend de nombreux autres pans (filtrage des ip, firewall, mise à jour systématique de l’ensemble des systèmes : matériels et applicatifs, chiffrement des données sensibles, etc.)