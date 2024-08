Questions écrites adressées aux différents ministères : Guy Marius Sagna tire son bilan des mois d'avril, mai, juin et juillet 2024

Le député Guy Marius Sagna bat le record du député qui a le plus rédigé des questions écrites dans l'histoire parlementaire du Sénégal. Si l'on se fie au bilan du député entre avril, mai, juin et juillet 2024, Guy Marius Sagna a publié plus de 272 questions écrites. Ces questions sont réparties comme suit : 46 questions écrites au ministère du Travail, 26 au ministère de la Santé et de l'action sociale, 29 au ministère du Transport et 18 au ministère de l'hydraulique, 15 au ministère de l'Environnement, 13 au ministère de l'Education, 13 au ministère de l'Intérieur et au ministère des Forces armées, 11 questions écrites au ministère l'urbanisme, 10 questions au ministère de l'enseignement supérieur.



Par ailleurs, le député Guy Marius Sagna a, également, fait part des propositions de mise sur pied de commissions d'enquêtes parlementaires. Ces commissions concernent : la situation environnementale de la Falémé, de l'hôtel et des travailleurs du King Fahd Palace, scandale du sucre ajouté dans les produits Nido et Cérélac de Nestlé, la situation des travailleurs du FERA, du matériel agricole, des semences et de l'engrais subventionnés, la situation du programme Xëyu Ndaw ni.



D'après le député de Pastef, la majorité BBY a refusé d'examiner ces six (06) propositions de mise sur pied de commissions d'enquêtes parlementaires.



A terme, Guy Marius Sagna a fait le bilan des réponses du gouvernement à ses questions écrites. Dans l'ensemble, le ministère du travail est venu en première position. L'institution a répondu à 20 questions suivi du ministère de l'enseignement supérieur 06 réponses, le ministère de l'intérieur 06 réponses, le ministère de la santé et de l'action sociale 06 réponses et enfin ministère de la communication 03 réponses.