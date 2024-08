Questions écrites de Guy Marius Sagna : les éclaircissements "éclairés" du chef du bureau 15T

Les questions écrites du député Guy Marius Sagna adressées au ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime et des Finances viennent de susciter des réactions et non des moindres. La première est celle du chef du Bureau 15t, le Lt- colonel Diamé. Ce dernier a apporté des éclaircissements aux questions soulevées par le leader de France FRAPP dégage. Saluant l'engagement de Guy Marius Sagna au service de son peuple, le Lt-Colonel Diamé dit être directement interpellé en tant que chef du Bureau Transit, Transbordement et Réexportation dont le code est 15T.



"D’emblée je voudrais vous demander si vous avez vérifié vos informations sur le 15T?

Ma conviction est non. Honorable, j’ai beaucoup de respect pour vous et pour le combat que vous menez pour nous les populations, c’est pourquoi j’ose espérer que vous êtes trompés de bonne foi sur le 15T", a interpellé le Lt-Colonel Diamé.

A l'en croire, ce bureau a été créé en 2022 et a démarré ces activités le 6 février 2023.



Toujours dans ses éclaircissements, le Lt-Colonel Diamé est revenu sur son parcours académique et sa probité, " je suis entré major à l’Ena en 2005 et par la grâce à Allah je peux dire haut et fort que personne ne peut me corrompre. Je me suffis de mes avantages légaux et réglementaires. Je ne touche pas à l’argent sale. Partout où je commande je combat ouvertement la corruption".



A cet égard, poursuit-il, "je vous défie quiconque de pouvoir sortir un acte illégal que j’ai posé délibérément dans tous les postes que j’ai occupé depuis ma sortie de l’Ena en 2007, en tant vérificateur au môle (oct 2007- août 11), adjoint chef bureau renseignement (août à décembre 2011), Chef du Bureau des Investigations criminelles et des stupéfiants (déc 2011 à novembre 2018), contrôleur interne chef du bureau contrôle de la Direction du Contrôle interne(2018- janvier 2023) et chef 15t (depuis février 2023). J’ai donné ces précisions pour vous permettre de mener votre petite enquête sur mon intégrité et ma compétence. Je vous épargne mes décorations et félicitations du SG OMD".



Parlant de son patrimoine, le Lt-Colonel Diamé d'informer, "je n’ai qu’une maison sise à la Sicap Mbao Villeneuve R2 en finition, un champs de 2 ha, sis à Sandicoly, acquis vers 2016 à moins 1,5 millions, un véhicule équinox 2012 en panne depuis 1an et une petite Toyota aygo donné à mon frère au village". "Je ne suis pas corrompu et je vis dignement en vrai serère éduqué aux valeurs islamiques", a-t-il corsé.



Sur les accusations portées contre le 15t, monsieur Diamé d'informer sur les missions de ce service : "1. faciliter les opérations légales de transit, transbordement et réexportations; 2. Protéger l’économie et les population contre la fraude (déversements frauduleux entraînant des pertes de recettes et concurrence déloyale) et la criminalité transnationale organisée (vols de véhicules, trafic d’armes et de précurseurs chimiques d’explosifs), contre les criminels et vrais voleurs de la république.

Pour allier ces 2 exigences et au regard du volume nous adoptons une approche basée sur les risques".



"Ainsi, il nous arrive de sanctionner en faisant payer des amendes aux fraudeurs, pour décourager les pratiques non conformes ou illégales. Dans ces cas, rassurez vous les sommes sont payés moyennant quittance et en toute transparence.

Je dis tout temps aux usagers d’exiger un reçu et que tout agent du 15t qui leur demande de l’argent sans reçu doit être dénoncé et sera sanctionné si c’est avéré et les sommes perçues illicitement restituées", a argumenté monsieur Diamé. Qui dit s'inscrire dans le Jub jubal jubanti.