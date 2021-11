RCA: inculpé pour crimes contre l'humanité, le ministre Hassan Bouba est sorti de prison

Le ministre de l’Élevage et ancien numéro 2 du groupe armé UPC a regagné son domicile ce vendredi sous escorte de la gendarmerie nationale et en dépit du mandat de dépôt émis à son endroit par la Cour pénale spéciale.



Plus tôt dans la journée, l’unité chargée de l’extraire de la maison d’arrêt pour le présenter aux juges d’instruction avait été empêchée d’accéder au site.



Il y a une semaine tout juste, Hassan Bouba était arrêté dans son bureau du ministère puis inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Des charges passibles de la prison à perpétuité.



« Indignation » et « consternation » du côté de la CPS qui « condamne fermement » les faits et déplore cette entrave « au bon fonctionnement de la Justice ». Les autorités centrafricaines sollicitées, n’ont pour l’instant pas souhaité s’exprimer.