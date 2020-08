RD Congo: le militaire fugitif, responsable de la tuerie de Sange, appréhendé

Le militaire ivre avait ouvert le feu sur les civils venus à la rescousse de deux personnes que le tireur avait tenté de racketter. 14 personnes étaient mortes et 8 autres blessées. Il a finalement été attrapé à Nyangezi dans le territoire de Walungu. C’est un homme d’une trentaine d’années, un peu affaibli, qui a été appréhendé par des jeunes patrouilleurs d’autodéfense locale dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à l’endroit communément appelée « chez Faké », non loin du centre commercial de Munya.



Transféré à Bukavu



Habillé en civil et babouches aux pieds, les patrouilleurs l’ont confondu avec un bandit quand ils l'ont arrêté. « D’abord, on ne savait pas que c’était lui. C’est après l'avoir comparé à la photo qui a circulé sur les réseaux sociaux que nous avons constaté que c’était bel et bien le fugitif », indique Firmin Bisimwa, Président de la société civile de Nyangezi. Il précise que le militaire a avoué son forfait et dit qu’il a caché sa tenue et son arme quelque part dans la brousse. Aussitôt arrêté, l’homme a été remis aux FARDC à Nyangezi, avant d’être transféré à Bukavu, vendredi dans la soirée.



Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Kasi Ngwabidje, confirme cette nouvelle dans un tweet et promet que justice sera rendue. De son côté, le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2, dans le sud du Sud-Kivu, le capitaine Dieudonné Kasereka, loue la collaboration entre l’armée et les jeunes de Nyangezi. La semaine dernière, les différentes autorités qui se sont rendues sur les lieux du drame ont promis qu’une fois retrouvé, l’auteur de la tuerie serait jugé en flagrance sur place, à Sange.