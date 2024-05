RD Congo : une "tentative de coup d'État" déjouée à Kinshasa, selon l'armée

La situation reste confuse à Kinshasa. Une "tentative de coup d'État", impliquant des "étrangers et des Congolais", a été déjouée dimanche 19 mai dans la capitale congolaise, a annoncé le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo.

"Une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité", a déclaré le général Sylvain Ekenge dans un court message à la télévision nationale.

"Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais" qui ont "tous été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris", a-t-il ajouté, appelant la population à "vaquer librement et tranquillement à ses occupations".



La situation était calme dans la matinée à Kinshasa, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le porte-parole n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat.



Mais son annonce est intervenue après une attaque ayant visé en fin de nuit la résidence du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Vital Kamerhe, dans le quartier de la Gombe, non loin du "palais de la Nation" qui abrite les bureaux du président Félix Tshisekedi.

Il y a eu une "attaque armée" ce matin chez le ministre de l'Économie, avait écrit un peu plus tôt sur X l'ambassadeur du Japon à Kinshasa, Hidetoshi Ogawa. Vital Kamerhe "n'a pas été touché (...). Deux policiers et un assaillant sont morts d'après des sources informées", avait-il ajouté.

L'ambassade de France avait de son côté évoqué des "tirs d'armes automatiques" dans le quartier et demandé à ses ressortissants d'éviter le secteur.

