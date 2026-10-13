RDC: Joseph Kabila prend la tête du Front pour la refondation de la nation, nouveau mouvement politico-militaire

Nouveau bouleversement dans la vie politique congolaise, ce 12 octobre 2026 : Joseph Kabila, président de la RDC de 2001 à 2019, et le groupe AFC-M23 s'unissent. Très calme et serein, en veste noire et chemise bleu ciel, Joseph Kabila est apparu notamment aux côtés du général Sultani Makenga, lors d'une conférence de presse organisée dans la résidence de l'ancien chef d'État à Goma, grande ville de l'Est congolais contrôlée par le M23 depuis janvier 2025.



« Pour faire face au tableau macabre du pays en péril, les initiateurs ont décidé de mutualiser leurs forces, ressources et moyens afin de créer un cadre d’action au travers duquel tous les Congolais, à l'unisson, vont entreprendre l'œuvre de la libération de leur pays. Ainsi, en vertu de l'article 64 de la Constitution, ils ont créé [...] un mouvement politico-militaire dénommé Front pour la refondation de la nation (FRN) », a déclaré Claude Ibalanky, ancien ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi, devant plusieurs personnalités du mouvement rebelle et caciques de l'ancien régime, avant de brosser les détails de la nouvelle alliance.



Pour rappel, l'article 64 mentionné par Claude Ibalanky prévoit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation de la Constitution.



Le FRN entend « mettre un terme à la tyrannie par tous les moyens, y compris la force »

Le FRN dit avoir une mission de « fédérer et coordonner toutes les forces de résistance afin de mettre un terme à la tyrannie par tous les moyens, y compris la force ». Et c'est donc à l'unanimité que les signataires ont décidé de nommer Joseph Kabila président. Il sera entouré de trois vice-présidents : Corneille Nangaa, jusqu'ici coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, Bertrand Bisimwa, jusqu'ici président du M23, et donc le général Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise.



Le FRN, qui s'est aussi doté d'un secrétariat permanent, affirme que d'autres structures et grandes annonces se feront prochainement. Opposant farouche à l'actuel président Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, 55 ans, était déjà sous le coup d'une peine de mort pour trahison ; il a été condamné par contumace fin septembre 2025 pour « trahison » et « crimes de guerre ». La justice militaire congolaise l'avait jugé comme l'un des initiateurs de l'AFC-M23.