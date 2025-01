RDC: Joseph Kabila revient dans le jeu politique

C'est une déclaration qui suscite de vifs débats à Kinshasa, où elle relance les spéculations sur l'avenir politique de Joseph Kabila et son possible retour sur le devant de la scène.



« Que ceux qui prennent le taiseux pour un muet et donnent le lion au repos pour mort se détrompent », a déclaré Raymond Tshibanda laissant peu de place au doute. Les récentes manœuvres politiques du regroupement politique FCC semblent refléter une stratégie mûrement réfléchie. Des proches de Kabila confirment qu’il reste un acteur clé de la RDC sur le plan politique.



Revoir le « jugement »

« Ceux qui le pensaient tourné vers l’élevage ou l’agriculture doivent revoir leur jugement », confie une source, ajoutant que ses ambitions n’ont jamais été reléguées au second plan. En décembre 2024, à Addis-Abeba, Joseph Kabila a rencontré Moïse Katumbi pour renouveler leur opposition commune aux réformes constitutionnelles initiées par le président Félix Tshisekedi.



Cette position avait déjà été défendue en novembre à Kinshasa, lors d’un rassemblement des principales forces de l’opposition, réunissant le FCC, Lamuka et Ensemble pour la République. Au sein du PPRD, le principal parti de la plateforme politique FCC, les efforts de restructuration se poursuivent. Bien que le congrès prévu en 2024 ait été ajourné, un cadre du parti insiste : « Nous n’avons pas mis la clé sous le paillasson. »



Revenir « mieux aguerri »

La réorganisation du parti et du FCC reste une priorité pour 2025, inscrite dans une vision à moyen terme. Il est également question de la structuration plus formelle de la plateforme. L’ex-première dame, Olive Lembe Kabila, avait elle aussi marqué les esprits en novembre 2024. Elle déclarait que son époux, actuellement dans un pays d’Afrique australe, n’était pas en exil mais poursuivait des études à l’étranger, avec l’objectif de revenir « mieux aguerri »