RDC: Kinshasa sous la menace d’une coupure d’eau pendant les fêtes

Selon la présidence congolaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi doit procéder ce lundi à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle usine de production d'eau potable de la Régideso, d’une capacité de 110 000 m3 par jour, dans la commune de Ngaliema, à l’ouest de la capitale.La capitale de la RDC risque d’être privée d’eau potable à partir de ce mardi 24 décembre et pendant les fêtes de fin d'année. C’est l’alerte lancée par l’intersyndicale des travailleurs de la Régideso, la société de distribution des eaux qui réclame à l’État congolais le paiement d’une partie de ses factures de consommation d’eau. Dans un communiqué publié ce dimanche 22 décembre, le ministère des Finances rassure : la dette sera payée.

