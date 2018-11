RDC: Martin Fayulu ne ferme pas la porte à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe

Martin Fayulu, le candidat à la présidentielle de la coalition Lamuka, formée à Genève a présenté son équipe de campagne ce lundi soir. Les postes ont été répartis entre les cinq composantes de la coalition avec aux postes-clés des proches de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Directeur de campagne, le Katumbiste Pierre Lumbi suivi d'Eve Bazaiba, la secrétaire générale du MLC nommée porte-parole et chargée des médias. Olivier Kamitatu, un autre katumbiste hérite lui de la communication et de nouvelles technologies. A cette occasion Martin Fayulu au aussi réagi au nouveau ticket Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe formé vendredi dernier à Nairobi entre les deux dissidents de l'accord de Genève. Une réaction en forme de main tendue.