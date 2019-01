RDC : Présidentielle, la CENI se donne encore 24 à 48 heures pour proclamer les résultats provisoires

La commission électorale indépendante a annoncé mardi soir qu’elle proclamerait les premiers résultats provisoires dans un délai de 24 ou 48 heures.Après une assemblée plénière , la commission électorale indépendant a convenu de délibérer dans les prochaines 24 h ou 48 h .Le taux des compilations auraient atteint les 80 %."L'assemblée plénière de la Céni a entamé, ce mardi 8 janvier 2019 depuis 19h00, une série de plénières d'évaluations et de délibérations à l'issue desquelles elle procédera à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle" avait indiqué Corneille Nangaa, Président de la CENI, « La Céni compte consacrer entre 24 et 48 heures à ce travail. C'est à l'issue de ce délai que la Céni va programmer la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle", a-t-il ajouté.Plusieurs commerces et des entreprises avaient fermé dans la foulée après une rumeur selon laquelle la CENI publierait les résultats dès mardi , ce qui a été démenti par l’ institution.Le candidat de la coalition "Lamuka" , Martin Fayulu avait mis en garde la CENI contre toute tentative de travestir la « vérité », selon lui , les congolais auraient déjà le nom du vainqueur.Pour rappel , la présidentielle doit désigner le successeur du Président Joseph Kabila, qui tient les rênes du pays depuis 17 ans et qui a renoncé à se représenter conformément à la constitution.D'après le calendrier initial de la CENI, les résultats définitifs devraient être publiés le 15 janvier tandis que la prestation de serment 18 janvier.