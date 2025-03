RDC: dans le Sud-Kivu, l'avenir de la société aurifère DRC Gold Trading SA s'assombrit

Aujourd’hui, la société DRC Gold Trading SA, issue d’un partenariat entre la RDC et les Émirats arabes unis, ne peut plus opérer dans le Sud-Kivu désormais contrôlé en partie par l’AFC/M23, la coalition politico-militaire soutenue par Kigali, d’après l’ONU. L’objectif était pourtant d’assainir la chaîne d’approvisionnement, de réduire la fraude et de faire entrer les revenus dans les circuits officiels, notamment en obligeant les coopératives, les négociants et les exportateurs à passer par les banques locales.



Et pourtant, de premiers résultats encourageants

Les premiers résultats ont été jugés encourageants. Dans la province du Sud-Kivu, avant l’arrivée de la société, environ 25 kilos d’or artisanal étaient exportés officiellement chaque année. Un an plus tard, 5,6 tonnes avaient été exportées, générant environ 500 000 dollars de recettes, selon des documents et sources consultés par RFI.



Pour cette année, l’objectif était de 12 tonnes. Mais aujourd’hui, tout est à l’arrêt. Selon ses dirigeants, DRC Gold Trading SA ne sera plus en mesure de récupérer les 10 tonnes d’or attendues cette année dans le Sud-Kivu, en raison de l’occupation d’une partie de la province par l’AFC/M23.



L'exploitation artisanale se poursuit

Pourtant, l’exploitation artisanale continue, affirment plusieurs sources. Mais les revenus ne transitent plus par les circuits officiels. Comment cette filière est-elle gérée actuellement dans les zones contrôlées par la rébellion ? C’est l’une des questions que devaient poser des experts des Nations unies cette semaine, lors d’une mission sur place. Mais cette mission a été annulée par l’AFC-M23.