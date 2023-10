RDC: fin des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle

Presque une dizaine de dossiers ont été déposés à la Céni pour cette seule journée de dimanche 8 octobre, mais certains d’entre eux ont été recalés en raison du non-paiement de la caution ou parce qu’il manquait des documents obligatoires.



Au total, selon un premier décompte de notre part, ils seraient donc 24 à avoir été officiellement enregistrés par la Céni. Une majorité de candidats se présentent sous la casquette d’indépendant, comme le président Félix Tshisekedi. Une seule femme parmi les prétendants, Marie-Josée Ifoku déjà candidate il y a cinq ans.



Pas véritablement de surprise : tous les candidats que l’on attendait sont donc bien là, notamment les poids lourds de l’opposition : Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Matata Ponyo. Reste à savoir s’ils parviendront à s’entendre pour un candidat commun. Sans surprise non plus, le camp de l’ancien président Kabila n’a pas déposé de dossier, il boycotte ce processus.



Selon la loi électorale, la Céni a désormais 15 jours pour publier sa liste provisoire et l’envoyer à la Cour constitutionnelle qui aura aussi 15 jours pour trancher les contentieux et valider la légalité des candidatures. Au plus tard le 8 novembre, on aura donc une idée claire des prétendants. La liste définitive sera, elle, publiée le 18 novembre, à la veille du début de la campagne électorale.