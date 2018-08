RDC : l’ancien ministre Emmanuel Ramazani Shadary désigné candidat du parti présidentiel

Le président congolais, Joseph Kabila, a finalement décidé de renoncer à briguer un nouveau mandat pour l’élection présidentielle prévue le 23 décembre. Il se conforme ainsi à la Constitution, qui interdit de se représenter après deux mandats.



Le suspense a pris fin mercredi 8 août lorsque le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a annoncé que M. Kabila désignait l’ex-ministre de l’intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme son dauphin. Actuel premier responsable du parti présidentiel, le PPRD, M. Shadary va aller déposer dans l’après-midi son dossier de candidature au siège de la commission électorale. Il fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l’UE pour violations des droits de l’homme.



En s’engageant à quitter le pouvoir, M. Kabila réalise quelque chose d’inédit dans l’histoire de la République démocratique du Congo (RDC), immense pays instable, gorgé de ressources minérales, et où les transitions se sont toujours écrites dans la violence, en 1965, en 1997 et en 2001.



Vers une candidature unique de l’opposition



Dans l’attente du choix du président, l’opposant Félix Tshisekedi avait déposé sa propre candidature mardi. Deux autres adversaires du président Kabila ont fait de même les jours précédents : l’ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba et l’ex-président de l’Assemblée nationale Vital Kamerhe. Tous trois envisagent à terme une candidature unique de l’opposition pour cette élection présidentielle à un tour.



L’élection prévue le 23 décembre a été reportée à deux reprises. Au pouvoir depuis l’assassinat de son père en 2001, M. Kabila, élu en 2006 et réélu dans la contestation en 2011, aurait dû quitter le pouvoir dès le 20 décembre 2016, à la fin de son deuxième mandat. Un accord politique noué le 31 décembre 2016 lui a permis de rester en fonctions moyennant des élections avant la fin 2017, finalement repoussées au 23 décembre 2018. Des journées de violences ont émaillé la crise politique congolaise liée au maintien du président Kabila.



Le Monde