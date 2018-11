RDC: la Cenco appelle à consacrer le droit de manifester

Cinq morts, 91 blessés dont sept par balles, au moins 362 interpellations au cours de manifestations entre avril et octobre 2018, en RDC, c'est le bilan dressé par la commission Justice et Paix de la Cenco. La Conférence des évêques publiait ce lundi 19 septembre un rapport d'observation sur les manifestations dans le pays. Selon ce document, dans 43% des cas la police a fait usage de balles réelles pour disperser les manifestants. Et si la situation s'est globalement améliorée à Kinshasa ces derniers mois, le droit de manifester reste soumis à l'arbitraire dans les autres provinces du pays.