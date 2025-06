Faux : Cette vidéo ne montre pas un terroriste pro-Ouattara

Une vidéo publiée le 10 juin 2025 à 18:27 sur X (Ex Twitter) prétendant montrer un homme qui avoue fièrement avoir égorgé des ivoiriens, est fausse.





Cette vidéo montre un homme tenant un couteau et une machette entre les mains et menaçant d'égorger un ivoirien dont le nom n’à pas été cité sur la vidéo. La vidéo d’une durée de 5:45 a généré sur X (Ex Twitter) 84.1K de vues 146 republications, 99 commentaires et 364 j’aime, à la date du 20 juin 2025.





Dans la vidéo intitulée : « Un terroriste pro-Ouattara avoue fièrement qu'il a égorgé des ivoiriens. À ce jour, aucun pro-Ouattara n'a été inquiété par la Cour Pénale Internationale, malgré leurs nombreux aveux à visage découvert », on voit un homme habillé d’un tee shirt jaune, un pantalon noir et un petit gilet traditionnel avec au dessus des gris-gris. Il a aussi un couteau et une machette à la main. Il profère des menaces à l’encontre d’un ivoirien qu’il reproche dans la vidéo de faire des sorties sur la toile où il tient des propos contre le Président Alassane Ouattara. L’homme qui se réclame partisan du RHDP et de Ouattara a dit qu’il est de Man (une ville à l'Ouest de la Côte d’Ivoire). Il est venu à Abidjan pour régler le compte de ce monsieur dont il n’a pas cité nommément le prénom. Il jure de l'égorger dès qu’il le trouvera, chez lui ou sur son lieu de travail. Et si on l’attrape et qu’il va en prison et il va sortir quelques mois après.





« Moi je jure, je jure sur la tombe de mon papa lui seulement là, c’est ce couteau là que je vais prendre pour l'égorger puis je vais le découper avec la machette… Tu n’as pas dit que tu vas tuer Ouattara, ok toi et moi là je vais faire ta sauce. Chasse à l'homme, c’est ce que moi je vais faire sur toi. Je demande pardon à toutes les autorités, ils n’ont qu’à se retirer dedans lui seulement je n’ai pas dit quelqu’un d’autre, lui seulement là je vais régler son compte…»











La vidéo a suscité des réactions des internautes, qui pour la plupart interpelle les autorités compétentes, les invitant à arrêter cet homme.











Une recherche sur Google du groupe de mots clefs “Ce Monsieur menace à visage découvert de tuer un ivoirien”, a permis de trouver que la vidéo publiée sur X (Ex Twitter) par Zone Presse a été reprise par le cyberactiviste ivoirien et militant panafricain Souleymane Gbagbo Koné qui l'a publiée sur sa page Facebook. Elle a généré 4,8K j’aimes, 3,1K commentaires et 2,3K partage à la date du 23 Juin 2025.









En regardant minutieusement la vidéo on voit le compte TikTok d’où la vidéo a été publiée en premier. Il s’agit du compte TikTok d’un certain Zi.ouatt4.





Cependant, la recherche effectuée sur TikTok n’a pas donné de résultats crédibles. On a pas trouvé de compte “zi.ouatt4” sur TikTok.













La recherche sur Yandex n'a pas donné de résultats crédibles.









Une autre recherche sur Google Lens n’à non plus pas donné de résultats crédible







Conclusion : L’homme sur la vidéo n’avoue pas fièrement avoir égorgé des ivoiriens mais, il menace plutôt d'égorger avec son couteau un ivoirien sans citer son nom qui aurait menacé le Président Alassane Ouattara sur internet. Donc l'affirmation accompagnant la vidéo est fausse.





—----------------------





Cette vérification des faits a été produite par Pressafrik.com dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.com. Vous voulez en savoir plus ? Visitez : https://factcheck.africa/







factcheck.africa



African Fact Checking Alliance



The African Fact-Checking Alliance is Africa’s largest indigenous fact-checking network. The network consists of newsrooms and civil society organisations who fight misinformation by publishing fact-checks to debunk viral conspiracy theories and other toxic content. (10 ko)