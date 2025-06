Faux : Moustapha Diakhaté n’a pas été convoqué pour avoir insulté le Président du Faso

Un message publié sur X (Ex Twitter) affirmant : « Pour avoir traité de "putschiste débile ” le Président du Faso, l’ancien député Moustapha Diakhaté, est convoqué ce mardi 10 juin à la Division des Investigations Criminelles (DIC)», est faux.











La publication faite, le 10 juin 2025, sur X ( Ex Twitter ) à 13:29 par « 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝'𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 » @Silboyofficiell » affirme : « Pour avoir traité de “putschiste débile ” le Président du Faso, l’ancien député Moustapha Diakhaté, est convoqué ce mardi 10 juin à la Division des Investigations Criminelles (DIC) ».





Le post était à 4,222 vues au moment de la vérification, le vendredi 20 juin 2025.





L’information a été reprise sur les réseaux sociaux , notamment sur Facebook par le média d’information malien « Kati 24 ».









La déclaration de son avocat Me El Hadji Diouf après l’audition vient contredire cette affirmation. Elle a révélé que Moustapha Diakhaté a été convoqué suite à une déclaration où il critiquait le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre du Sénégal de ne pas respecter le protocole et les a traités de « Gougnafiers ».











Moustapha Diakhaté avait dans une déclaration critiqué les trois autorités de ne pas respecter le protocole après une vidéo où on voit les trois autorités marcher Côte à côte



discutant et riant ensemble comme à l’ordinaire. Car selon Moustapha Diakhaté, le protocole impose que le président de la République soit au-devant suivi du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre. Allant jusqu’à les traiter de « Gougnafiers » (ignorants), d'après son avocat.









Une recherche Google des mots-clés « Moustapha Diakhaté, convocation » n'a pas donné de résultats crédibles sur le sujet.





Cependant, cette autre recherche , « convocation de Moustapha Diakhaté, Gougnafiers Moustapha Diakhaté », a notamment mené vers des articles publiés par des sites d’informations.





Après recherche et les preuves obtenues, PressAfrik a conclu que l’affirmation « Moustapha Diakhaté a été convoqué pour avoir traité de "putschiste débile “le Président du Faso » est fausse.









