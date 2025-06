Guinée: la société civile appelle le nouveau patron de la Cédéao à œuvrer à la libération de militants

En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, regroupement civique crée en 2019 pour s’opposer à un troisième mandat du président Alpha Condé, demande l’intervention du nouveau président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) « pour obtenir la libération inconditionnelle » des personnalités kidnappées ces derniers mois dans ce pays dirigé par les militaires depuis le coup d’État de septembre 2021.



Alseny Farinta, du FNDC, rappelle que le chef de l’État sierra-léonais Julius Maada Bio avait justement œuvré « pour éviter que la communauté internationale sanctionne la junte militaire ».À peine désigné à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le président Julius Maada Bio est interpellé par la société civile guinéenne. Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a adressé une lettre ouverte au chef de l’État sierra-léonais « sur les enlèvements et disparitions forcées en Guinée ».



Dans son message, le FNDC demande au nouveau dirigeant de la Cédéao « de bien vouloir mettre son engagement communautaire pour obtenir la libération inconditionnelle » de toutes les personnes kidnappées par la junte du président de transition Mamadi Doumbouya. Notamment les militants prodémocratie Foniké Menguè et Billo Bah, enlevés à leurs domiciles par des militaires il y a bientôt un an et toujours portés disparus.