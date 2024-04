RDC: le chef d'état-major fustige la corruption au sein de l'armée

Le général Christian Tshiwewe, chef d’état-major général de l’armée, a exprimé son inquiétude face à la corruption au sein de l'armée. Il a révélé que plusieurs officiers de l’armée et de la police ont été arrêtés à Lubumbashi et transférés à Kinshasa, certains pour trahison.



Le général Tshiwewe a indiqué que plusieurs officiers avaient avoué leurs actes, une information confirmée par des sources sécuritaires. Il a aussi exhorté les militaires à dénoncer activement la corruption et les tentatives de débauchage. Il a menacé de sanctions ceux qui ne le feraient pas.



L'Alliance Fleuve Congo engrange de nouveaux soutiens congolais

Le chef d’état-major a également émis des avertissements à l'encontre de certains élus politiques. Sans donner de noms, il les accuse de manipuler les militaires à des fins subversives. D'après nos sources, l'état-major des renseignements militaires a envoyé des invitations à certains cadres du Front commun pour le Congo, le regroupement politique de l’ancien président Joseph Kabila. En mars, Jaynet Kabila, sœur jumelle de l’ex-président, a été interrogée pendant plusieurs heures par les services de renseignement militaire dans le cadre d'une enquête liée, selon certaines sources, à la sécurité nationale.



En parallèle, lundi 15 avril, l'Alliance Fleuve Congo, plateforme incluant le M23, a annoncé l'adhésion de nouveaux membres se présentant comme d'anciens affiliés de l'UDPS, le parti présidentiel. Ils rejoignent notamment Adam Chalwe, membre du PPRD, et Jean-Jacques Mamba, ex-député et ancien cadre du MLC, un parti de la coalition au pouvoir. Ces nouvelles adhésions sont prises au sérieux à Kinshasa.