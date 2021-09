RDC: le journaliste Sosthène Kambidi accusé d'association de malfaiteurs et de terrorisme

Le journaliste Sosthène Kambidi avait été interpellé à Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi. Il a été auditionné une première fois ce mercredi en fin de journée et a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, maître Kabongo.



Ce dernier reste optimiste pour la suite de la procédure judiciaire : « Il est poursuivi pour certaines infractions, notamment d’association de malfaiteurs, de terrorisme et d’insurrection. Je l’ai vu, j’ai assisté à son audition pendant plus de six heures. Je peux affirmer qu’il va bien, même si les conditions de détention ne sont pas les conditions préférables. Il a le moral au beau fixe, il garde son courage et son sourire. C’est pour la première fois qu’il est entendu, donc on espère qu’avec l’évolution de l’instruction, il y aura des éléments qui pourront nous permettre de dire que les faits peuvent être qualifiés ou requalifiés autrement. »



Selon nos informations, le parquet cherche à connaître l'origine de ses informations sur le meurtre de deux experts de l'ONU en 2017 au Kasaï et à savoir comment il est entré en possession de la vidéo de leur exécution.