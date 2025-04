RDC: le stade Tata-Raphaël transformé en centre d'urgence pour les victimes des inondations à Kinshasa

En République démocratique du Congo (RDC), au lendemain d'un week-end du 5-6 avril pluvieux qui a causé de nombreuses inondations, Kinshasa constate les conséquences. Le bilan humain est lourd : plus de 30 morts. De nombreux dégâts matériels sont aussi enregistrés : éboulements, routes coupées, habitations sous l'eau... Pour accueillir une partie des sinistrés, les autorités ont ouvert un centre d'urgence au stade Tata-Raphaël, au cœur de la capitale.



Le stade Tata-Raphaël se trouve relativement proche des quartiers de la capitale de RDC touchés par ces inondations, et notamment ceux de la partie est de la ville, qui se sont retrouvés sous les eaux après le débordement de la rivière Ndjili. Débordement qui a eu lieu quelques heures après la fin de la pluie sur Kinshasa, samedi 5 avril dans l'après-midi.



Une partie de ces sinistrés a pu dormir sur place. Deux grands gymnases ont été mis à leur disposition. Et des colis arrivent encore avec de l'eau, des jus, de la nourriture. Il y aussi des ballots de couvertures. Des gens attendent encore devant pour être pris en charge. Ils ont le visage marqué par le manque de sommeil de ces dernières nuits, l'inquiétude d'avoir tout perdu. Une dame raconte à RFI que ses enfants étaient encore réfugiés à l'étage de leur maison.



Les eaux ont un peu reflué depuis dimanche soir. La route qui relie le centre-ville à l'aéroport est de nouveau praticable après avoir été coupée pendant plus de 24 heures. Certains quartiers sont à nouveau accessibles. Des sinistrés ont pu regagner leur maison et constater les dégâts, puisque plus d'une centaine de bâtiments ont été noyés sous les eaux.



Près de 1 000 sinistrés pris en charge, selon le ministère de la Santé

Plus tôt dans la matinée, le ministre de la Santé avait tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation sanitaire. Samuel Kamba a confirmé les bilans donnés depuis la veille : au moins 30 morts, encore une vingtaine de blessés hospitalisés. Selon les chiffres qui ont été communiqués par le ministre lui-même, près de 1 000 sinistrés ont été pris en charge sur les différents sites mis en place. Mais ils attendent encore du monde puisqu'au moins 5 000 familles ont été impactées par ces pluies diluviennes et leurs conséquences.



Au stade Tata-Raphaël, plusieurs officiels sont par ailleurs déjà venus, dont le président Félix Tshisekedi et la première dame. C'est la fondation de cette dernière qui soutient la mise en place de ces centres d'accueil pour sinistrés.