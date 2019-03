RDC: les plateformes de Tshisekedi et Kabila optent pour une coalition

Dans un communiqué sibyllin, le FCC, la plateforme de Joseph Kabila, et le Cach, celle de Félix Tshisekedi, se disent favorables à un « gouvernement de coalition ». Joseph Kabila n’est pas cité. Le communiqué se contente de l’appeler « l’Autorité morale » du FCC et le « président de la République honoraire », une fonction qui ne figure pas dans la Constitution.



Selon les auteurs du communiqué, l’ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila Néhémie Mwilanya pour le FCC, et Jean-Marc Kabund pour le Cach, l’ancien chef de l’Etat doit maintenant permettre au président Tshisekedi de désigner le « formateur » du gouvernement en vertu des « devoirs de sa charge », sans préciser lesquels.