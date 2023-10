RDC: lourdes condamnations pour les «rescapés» de la manifestation réprimée à Goma

Le prévenu condamné à la plus lourde peine est le principal accusé, le chef de la secte politico-religieuse qui avait appelé à manifester contre la présence dans la région de la Monusco et de la force régionale d'Afrique de l'Est. La peine capitale, la peine de mort a donc été prononcée contre Ephraïm Bisimwa, peine commuée à la perpétuité. Le tribunal a été plus sévère que la demande du procureur militaire qui avait requis 20 ans de prison.

Une condamnation jugée excessive par les avocats réunis au sein d'un collectif : « Mes clients sont des rescapés d'un massacre, tous ont plaidé non coupables », a déclaré un membre de la défense.



Parmi les 114 autres personnes jugées : 62 prévenus écopent de condamnation allant de 10 à 20 ans de prison et 52 sont acquittés. Ce jour-là aussi, 29 mineurs avaient été arrêtés : ils ont tous été acquittés par le tribunal pour enfant.



Les avocats des condamnés ont déjà annoncé leur intention de faire appel.