RDC: réseaux et profils des assaillants au coeur de l'enquête sur la «tentative de coup d'État»

Soixante-douze heures après l’attaque contre le Palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe. Les enquêtes ont été lancées et les interrogatoires des personnes impliquées dans l’attaque sont en cours. Les autorités cherchent à comprendre les motivations, les profils des assaillants et leurs possibles réseaux. Que sait-on jusqu'à présent sur cet événement et quelles sont les pistes qui se présentent aux enquêteurs ?

RFI

