RDC: toujours pas de consensus sur la présidence de la Céni, malgré l'ultimatum

On ne sait toujours pas quand sera connu le nom du futur président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) de RDC. L’ultimatum de 72 heures posé par l'actuel président de l’institution est dépassé depuis ce lundi 4 octobre. Les confessions religieuses sont toujours divisées sur la candidature de Denis Kadima, jugé proche de la présidence de la République. Catholiques et protestants se disent pourtant ouverts aux discussions, mais les six autres confessions estiment que les échanges sont terminés et ne jurent que par Denis Kadima. Face aux divergences, le processus s’enlise et l’issue est toujours plus incertaine.



RFI

