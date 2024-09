RDC: transféré à la prison de Makala, l’opposant Seth Kikuni est «malade et sa santé se dégrade»

En République démocratique du Congo (RDC), l'opposant Seth Kikuni a été transféré le 28 septembre 2024 à la prison centrale de Makala. Ce transfert intervient quatre semaines après sa détention à l'Agence nationale des renseignements (ANR). Une détention qualifiée « d'arbitraire » par ses avocats qui ont eu très peu de contacts avec lui.



L'ancien candidat à la présidentielle a été arrêté le 2 septembre, accusé d’incitation à la désobéissance civile et de diffusion de faux bruits.



« Il a subi des traitements inhumains »

Des accusations rejetées par le porte-parole de son parti Piste pour l’émergence. Nathanaël Onokomba dénonce un acharnement judiciaire : « Le président Seth Kikuni n'a pas pris contact avec ses avocats depuis le 2 septembre, quand il a été arrêté, jusqu'à passer plus de 11 jours dans un lieu non-connu par qui que ce soit. C'est après cela qu'on l’a présenté devant le parquet, tout justement pour formaliser l'arbitraire orchestré par le régime en place. C'est inadmissible, pour des faits qui sont bénins, de séquestrer quelqu'un ou de détenir quelqu'un pendant plus de 11 jours ou 12 jours sans contact avec sa femme ! Et là, il a subi des traitements inhumains », dit-il au micro de Christina Okello.



Nathanaël Onokomba s’insurge : « On lui reproche d'avoir tenu des propos qui sont de faux bruits, selon eux., tout simplement parce qu'il a dit que le pays va mal, parce que les détourneurs sont en train de détourner l'argent de la République. Ça démontre la suffisance quand Félix Tshisekedi ne veut simplement pas écouter une autre voix qui s'oppose à sa gouvernance. »



« Il est privé de tout contact avec son médecin »

L'état de santé de Seth Kikuni inquiète par ailleurs ses proches. « Il a subi une intervention au niveau de son intestin, affirme le porte-parole de Piste pour l’émergence. Donc, il est obligé de faire chaque deux semaines un check-up avec son médecin. Or, là, depuis qu'il a été arrêté, il ne voit pas son médecin. Il est privé de tout contact avec son médecin. Nous avons peur parce que son régime alimentaire est bien chronométré et bien suivi par son médecin, recommandé d'ailleurs par son médecin. »



Il conclut : « Dans cet état, nous savons ce qu'il mange, comment il mange, comment il se nourrit. Donc, c'est tout ça qui nous pousse à craindre le pire qui pourrait arriver demain, surtout avec ce qu’il se passe au niveau de la prison centrale de Makala. Il n’y a pas de médecin adéquat, il n’y a pas de zone de santé ou de centre de santé qui puissent en réalité prendre en charge de tels genres d'interventions. Récemment, vous avez vu ce qu’il s'est passé avec des prisonniers libérés, à moitié morts ? Donc c'est ce qui nous pousse à craindre un petit peu au sujet de l'avenir de notre camarade présidentiel. »