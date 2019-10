RDC: un projet de budget en très forte hausse pour 2020

Face aux promesses des partenaires qui tardent à se réaliser et devant les préalables imposés par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, le nouveau pouvoir n’a pas d’autre choix que travailler sur des ressources internes. Lesquelles ressources devraient, selon le FMI, connaître un ralentissement en 2020 eu égard à la baisse des cours des matières premières dont le cobalt.



Le budget 2019 était lui de six milliards de dollars américains.



Pour combler l’écart, les experts du gouvernement disent vouloir travailler à l’informatisation de la chaîne de la recette pour la traçabilité de celle-ci ainsi que à la transparence et la fluidité du circuit de son exécution. En d’autres termes, lutter contre la corruption et les détournements qui avaient jusqu’ici entravé l’exécution des précédents budgets.



Selon le gouvernement, ce budget prendra en compte l’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire et l’exécution progressive de la couverture sanitaire universelle.