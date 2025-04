RDC: une concession de Joseph Kabila perquisitionnée par les services de sécurité à Kinshasa

Les perquisitions ont débuté mardi 15 avril dans une concession située dans la commune de Limete, à Kinshasa. Il ne s’agit pas d’un lieu d’habitation, mais d’un site abritant des bureaux, des dépôts et des conteneurs, dont certains appartiendraient à des hommes d’affaires, notamment indo-pakistanais.



Selon des sources proches de la famille Kabila, les premiers agents, parmi lesquels des militaires, seraient arrivés sans présenter de documents officiels. Mercredi, soit le lendemain, les services de renseignements civils et militaires sont revenus, cette fois munis d’un ordre de mission.



Recherche de matériel militaire

Leur objectif est de rechercher du matériel militaire présumé volé. Un avocat de la famille Kabila était présent sur les lieux mercredi. On apprend également qu’au moins quatre militaires passent la nuit sur place depuis le début de l’opération. Ils ont exigé des documents administratifs concernant certains véhicules trouvés dans la concession.



Les perquisitions devraient se poursuivre ce jeudi 17 avril. Selon des sources de la famille, une nouvelle perquisition serait également prévue dans les prochains jours au parc de la Vallée de la N’Sele, aussi connu sous le nom de Parc de Kingakati, où se trouve l’une des résidences principales de Joseph Kabila. Cette série de perquisitions intervient alors que plusieurs membres de la famille Kabila, dont l’ancienne première dame, sont actuellement absents du pays.



C’est la première fois que cette concession de Limete fait l’objet d’une telle fouille. Mais ce n’est pas une première pour les biens liés à Joseph Kabila. En trois ans, c’est au moins la troisième fois qu’une propriété associée à l’ancien président est perquisitionnée. Il y a un an, la société Egal, liée à son épouse Olive Lembe, avait déjà été visée. Avant cela, d'autres opérations avaient été menées dans des propriétés de Zoé Kabila, son frère, ainsi que dans les locaux de la Fondation Laurent-Désiré Kabila.