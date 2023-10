RN1 Goudiry-Kidira: un tragique accident fait un mort et 3 blessés graves

Un camion qui revenait du Mali avec des boeufs chargés à l'arrière a dérapé sur la Route nationale 1 entre Goudiry et Kidira et fait au mins un mort et trois (3) blessés graves.



Le conducteur du camion affirme sur la TFM avoir perdu le contrôle de son véhicule après avoir été pris par un petit somme.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les véritables raisons de ce drame