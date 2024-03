Radiodiffusion : la RTS inaugure son nouveau bâtiment R+10

La première chaîne audiovisuelle sénégalaise, Radiotélévision sénégalaise (RTS) a été entièrement rénovée et entre dans l’ère postmoderne de la radiodiffusion et de la télévision. Avec l’inauguration d’hier mercredi par le président de la République Macky Sall, la RTS a réceptionné son nouveau bâtiment R+10 et la réception de l’ancien bâtiment est aussi entièrement réhabilité.



Construit pour un coût de 33 milliards 865 millions francs CFA, le joyau architectural projette la chaîne nationale dans le futur. Accompagné de la première dame, Marième Faye Sall, le chef de l’Etat a relevé les nombreuses commodités de cette réalisation, érigée sur une superficie de 2650 mètres carrés, selon le quotidien « L’Observateur ». « Ce bâtiment permet au service public audiovisuel de prendre de la hauteur, au propre comme au figuré », indique le président Macky Sall.



Parmi les commodités, on compte des studios de télévision et de radio, une salle-serveur regroupant toutes les machines du bâtiment, une salle pour le contrôle à distance de la vidéo-surveillance et de la climatisation, sept plateaux de bureaux subdivisés en « open space », un terrain de football et une salle de sports, un restaurant panoramique, des espaces de détente, une mosquée et une chapelle. Selon le journal, le bâtiment rénové comprend deux salles de rédaction, des espaces ouverts facilitant le travail en équipe et une crèche dédiée au personnel.



Macky Sall ne s’est pas arrêté à leur offrir ce joyau mais annonce la « signature d’un décret portant financement du service public de l’audiovisuel. Ce qui contribuera à mettre la RTS à l’abri des aléas financiers, grâce à un mécanisme sécurisé de mobilisation des ressources ». Appelant les employés de la RTS à la préservation de la Tour, le président de la République avertit : « je vous engage fortement », s’adressant au personnel.