Ramadan 2023: la lune sera observable à l’œil nu au Sénégal ce mercredi, selon l’ASPA

L'Association sénégalaise pou la promotion de l'astronomie (ASPA) a fait savoir, via un communiqué que le croissant lunaire sera visible à l'oeil nu ce mercredi 22 mars sur toute l'étendue du territoire. Ce qui ne pouvait pas être le cas hier.



"La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, a lieu le Mardi 21 Mars à 17h24mn UTC. Ce moment marque la fin d’un tour de la Lune autour de la Terre et le début d’un nouveau tour. Mardi 21 Mars : La Lune se couche à 19h21, soit 1mn après le Soleil qui se couche à 19h20, avec 0,1% de surface éclairée. Les deux astres se couchent donc ensemble, empêchant toute possibilité d’observation du croissant. La lune n’est donc pas observable à l’œil nu au Sénégal dans ces conditions", ont indiqué les spécialistes.



Qui souligne que ce "Mercredi 22 Mars : La Lune se couche à 20h16, soit 55mn après le Soleil qui se couche à 19h21. Elle sera facilement observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé. Sa surface éclairée sera de 1,62%".



L'ASPA rappelle également "qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche au dessus de là où le Soleil se couche". Et qu'une séance d'observation du croissant lunaire est prévue sur la corniche ouest de Dakar, à l'emplacement habituel, face rond-point bibliothèque universitaire, le Mercredi 22 Mars à 19h.