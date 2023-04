Ramadan-Histoire Prophète : Jonas (Yûnus), sur lui Ie salut

Yunus (‘alayhi Salam) est le fils de Matta (Amittaï), d’autres appellations lui sont données au Coran : Ḏū’n-Nūn et l’homme au poisson. Allah Taala l’a envoyé à un village appelé Ninouat (Ninive), d’après le Hadith du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam).



Ninouat était un village riche habité par plus de cent mille habitants, ces derniers adoraient des idoles, ils étaient rebelles et débauchés. Dieu a chargé Yunus de les appeler à Lui, cet appel est sous-entendu, puisque quiconque a été guidé par Allah vers le droit chemin est responsable de l’appel des gens qui l’entourent.

Yunus (‘alayhi Salam) quitta le village



Yunus (‘alayhi Salam) appela les gens du village, ils refusèrent de répondre à son appel, Allah Taala lui a révélé de les prévenir que Son châtiment allait s’abattre sur eux dans les trois jours qui suivaient et lui a ordonné de rester avec eux. Yunus leur transmit le message mais ils s’obstinèrent dans leur refus. Alors il se mit en colère, et décida de quitter le village même si Allah ne le lui avait pas ordonné.





Les signes de châtiment et la peur des villageois



Une brume noire s’empara du village, les gens la virent et dirent : « voilà ce que nous a promis Yunus, voilà ce qui est arrivé au peuple de Lot et de Saleh. » C’est pour cette raison que Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), se rappelant cet épisode à chaque fois qu’il voyait des changements de climat, disait « Ô Allah épargne-nous » et il invoquait Le Seigneur.



Puis les villageois commencèrent à se repentir et à attester qu’il n’y a de Dieu que Lui, la brume se dissipa et tout le village retrouva sa quiétude. Mais Yunus irrité, était déjà parti.



Yunus et l’énorme poisson



Le Prophète Yunus atteignit un rivage d'où un boutre s'apprêtait à partir. Il a demandé à voyager avec les autres passagers du bateau et fut accepté à bord par le capitaine. Durant la traversée, le bateau fut soudainement pris dans une violente tempête au point de chavirer. Pour que le bateau garde son équilibre, il s'est avéré urgent d'alléger le poids de l'embarcation et donc de débarquer au moins un passager dans la mer déchaînée. Il fut décidé d'organiser un tirage au sort afin de savoir qui parmi les passagers allait être jeté en mer. Et le sort indiqua le nom du Prophète Yunus à trois reprises. Il fut jeté par-dessus bord. Puis, Allah envoya un énorme poisson avala le Prophète Yunus, sans cependant le digérer.



L’invocation exaucée



Le Prophète demeura dans l'estomac du poisson durant des jours et des nuits tandis que le poisson continuait sa tranquille traversée. Enveloppé dans l'obscurité totale à l'intérieur de l'estomac du poisson, le Prophète Yunus (‘alayhi Salam) implora le Pardon d'Allah Taala : « …Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel que voici: «Pas de divinité à part Toi! Pureté à Toi! J’ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l’exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c’est ainsi que Nous sauvons les croyants. » (Sourate 21: 87-88)



Aussitôt après que le poisson ait atteint le rivage, il rejeta le Prophète Yunus sur le sable. Le Prophète souffrait de graves brûlures au corps dues aux sécrétions contenues dans l'estomac du poisson. Allah Taala fit alors pousser un arbre dont les feuilles servirent de remède aux brûlures, et dont les fruits permirent au Prophète Yunus de reconstituer des forces.



Le retour du prophète Yunus (‘alayhi Salam)



Peu après, le Prophète Yunus retrouva la santé et il fut ordonné de retourner à Naynava. A son retour à Naynava, quelle fut sa surprise de voir les peuples abandonner les idoles et n'adorer qu'Un Dieu Unique: Allah. Ils réservèrent au Prophète Yunus un accueil chaleureux et le Prophète passa le restant de sa vie à prêcher parmi eux.



Dieu dit : « Jonas était certes, du nombre des Messagers » (38, 139). Dieu Ie cite ainsi parmi les nobles Prophètes, sur eux Ie salut, dans Ies sourates 4 Les femmes et 6 Les bestiaux.



Source: Histoire des Prophètes (Ibn Khathîr)