Ramadan-Histoire Prophète Moise (Mûsâ) I'interlocuteur de Dieu, sur lui Ie salut (suite)

(Suite et fin). Dieu avait favorisé les enfants d’Israël. Ils avaient été guidés hors d’Égypte en toute sécurité et ils avaient été témoins de la noyade de leur plus cruel ennemi. Lorsqu’ils eurent besoin d’eau potable, Dieu ordonna à Moïse de frapper une pierre de son bâton, ce qui fit jaillir douze sources d’eau, pour chacune des douze tribus d’Israël, afin qu’il n’y ait aucune dispute entre elles. Dieu leur envoya également des nuages pour les protéger du soleil brûlant et, pour assouvir leur faim, Il leur fit descendre la manne céleste et les cailles. Malheureusement, en dépit de la générosité de Dieu, plusieurs d’entre eux se plaignirent et exigèrent la nourriture à laquelle ils étaient habitués, en Égypte, dont des oignons, de l’ail, des fèves et des lentilles.

Moïse sermonna son peuple et lui rappela qu’il venait tout juste de quitter une vie d’oppression et d’humiliation. Il lui demanda pourquoi il se plaignait, alors que Dieu lui octroyait les meilleures nourritures.



Les enfants d’Israël retournent vers les idoles



Tandis que les enfants d’Israël poursuivaient leur chemin vers la terre promise, Dieu leur facilitait leur voyage. Mais c’était un peuple brisé, incapable de s’éloigner du péché et de la corruption. À la longue, ils étaient devenus rebelles et s’attendaient toujours au pire. Privés de tout comme ils l’avaient été, leur cœur tendait constamment vers les choses de ce monde. Leur sens de l’honneur et leur estime d’eux-mêmes avaient fini par s’épuiser. Au cours de leur voyage hors d’Égypte vers la terre promise, leurs faiblesses devinrent encore plus évidentes.



D’une manière générale, ils étaient ingrats envers Dieu, en dépit du fait qu’Il assurait leur bien-être durant cette dure épreuve. Ils étaient incapables de se soumettre à Dieu et d’accepter Sa volonté. À un certain moment, ils croisèrent un peuple qui adorait des idoles et leur désir de ressembler à ce peuple, qui leur apparaissait comme épanoui, se manifesta lorsqu’ils demandèrent à Moïse de leur permettre de posséder des idoles. Et cela, alors qu’ils venaient tout juste d’être témoins de miracles inouïs. Lorsque Dieu leur fournit, pour se nourrir, des aliments qu’ils ne connaissaient pas, ils se plaignirent, réclamant la nourriture à laquelle ils étaient habitués. Quand Moïse leur ordonna d’entrer dans une ville et de renverser les Cananéens, ils refusèrent, par peur, et désobéirent ainsi à Dieu. Ibn Kathir rapporte que Moïse ne trouva pas plus de deux hommes prêts à se battre.



Les dix Commandements de Dieu



Les jours d’errance débutèrent. Durant cette période, chaque jour était semblable au précédent et les gens voyageaient sans destination précise. Puis, ils entrèrent dans le Sinaï, que Moïse reconnut comme le lieu où Dieu lui avait parlé tout juste avant qu’il ne rentre en Égypte. Cette fois, Dieu ordonna à Moïse de jeûner, comme moyen de purification, pour trente jours, auxquels Il ajouta dix jours. Lorsque son jeûne fut complété, Moïse fut à nouveau prêt à communiquer avec Dieu. Dieu donna à Moïse deux tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrits les dix commandements. Ces commandements forment la base de la loi juive, la Torah, et constituent des normes morales préconisées, de nos jours encore, par toutes les églises chrétiennes. Ibn Kathir et les premiers érudits de l’islam affirment que les dix commandements sont réitérés dans deux versets du Coran.



Moïse s’était absenté (éloigné de son peuple) quarante jours durant. Son peuple, pendant ce temps, s’était montré impatient; les gens s’étaient comportés comme des enfants, agissant de manière impulsive et se plaignant de tout et de rien. Ibn Kathir décrit leur descente dans le péché impardonnable de l’idolâtrie :

« As-Samiri, un homme malveillant, suggéra au peuple de se trouver un nouveau guide car Moïse, à l’évidence, avait rompu sa promesse. Il leur dit : « Pour être bien guidés, vous avez besoin d’un dieu. Et je peux vous en trouver un. » Alors il recueillit tous leurs bijoux en or des gens et les fit fondre. Et, durant le moulage, il jeta, dans le mélange, une poignée de poussière, comme font les magiciens, pour impressionner les ignorants. Avec le métal fondu, il façonna un veau d’or. Et comme le veau était creux, à l’intérieur, il produisait un son étrange lorsque le vent soufflait dessus. » Ils crurent avoir réussi à se créer un véritable dieu vivant.



Le frère de Moïse, Aaron, avait craint de s’opposer à eux et à leur projet, mais quand il vit le veau et qu’il réalisa la gravité du péché qu’ils commettaient, il s’exprima ouvertement. Il rappela aux gens qu’ils ne devaient adorer que Dieu, exclusivement, et les mit en garde contre les conséquences fâcheuses de leurs actions et contre la colère de Moïse, à son retour, et celle de Dieu Lui-même. Ceux qui comprirent à quel point il avait raison se dissocièrent immédiatement des autres. Et quand Moïse revint vers son peuple et qu’il le vit chanter et danser autour du veau d’or, il devint absolument furieux.



La colère de Moïse



Moïse n’en croyait tout simplement pas ses yeux, même si Dieu venait tout juste de l’avertir qu’un sévère châtiment allait bientôt s’abattre sur son peuple pour avoir adoré le veau d’or. Le cœur de Moïse était rempli de honte et de colère. Son peuple, qui avait été témoin du pouvoir et de la grandeur de Dieu, se rebellait pourtant et ne semblait nullement craindre la colère de Dieu. Moïse se tourna vers son frère Aaron.



Courroucé, il l’agrippa par la barbe et par la tête et le tira vers lui. En hurlant, il ordonna à son frère de lui expliquer pourquoi il avait fait fi des instructions qu’il lui avait données et pourquoi il avait laissé as-Samiri égarer les enfants d’Israël. Aaron expliqua que le peuple ne l’avait point écouté et avait même menacé de le tuer. Il supplia Moïse de ne point laisser les idolâtres introduire la division entre eux. Aaron n’était pas aussi fort et solide que son frère et il avait craint perdre tout contrôle sur les enfants d’Israël; c’est pourquoi il avait préféré attendre le retour de Moïse.



Le châtiment de Dieu



La promesse de Dieu se réalise toujours et Son châtiment s’abattit promptement. Moïse confronta as-Samiri et l’envoya en exil. Le châtiment qui s’abattit sur les idolâtres fut sévère. « Et lorsque Moïse dit à son peuple : « Ô mon peuple ! Vous vous êtes fait du tort à vous-mêmes en choisissant le veau (pour idole). Revenez donc repentants vers votre Créateur et tuez les coupables parmi vous ; cela sera meilleur pour vous auprès de votre Créateur ». Puis, Il accepta votre repentir. Certes, c’est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. » (Coran 2:54)



Dieu est le Très-Miséricordieux et Il pardonne beaucoup. Après que les enfants d’Israël se fussent débarrassés des idolâtres parmi eux, Dieu accepta leur repentir. Même après leur constante rébellion et leur entêtement, ils furent à nouveau favorisés par Dieu.

Puis, Moïse choisit 70 hommes parmi les plus pieux et les plus âgés des enfants d’Israël. Formant une délégation avec eux, il retourna au Mont Tour afin que tous puissent se repentir de leurs péchés. Sur place, alors que Moïse s’entretenait avec Dieu entouré d’un nuage à basse altitude, ils l’attendirent en retrait. Lorsque Moïse revint vers eux, plutôt que de se montrer repentants, les 70 hommes dirent à Moïse qu’ils ne croiraient pas vraiment en lui avant d’avoir vu Dieu de leurs propres yeux. « Ô Moïse ! Nous ne croirons en toi que lorsque nous aurons vu Dieu clairement. » (Coran 2:55)

Alors la terre se mit à trembler, les 70 hommes furent frappés d’un éclair et tombèrent raides morts. Moïse demeura sans voix. Et il se demanda immédiatement ce qu’il allait bien pouvoir dire aux enfants d’Israël. Ces soixante-dix hommes étaient parmi les meilleurs d’entre eux et Moïse sentait maintenant qu’il n’y avait plus aucun espoir pour les enfants d’Israël. Il se tourna vers Dieu.



La mort de Moïse



Quand Moïse implora Dieu, Celui-ci ressuscita les soixante-dix hommes. Des années durant, les enfants d’Israël errèrent dans le désert. Moïse souffrit beaucoup à cause d’eux; il endura des mutineries, leur agressivité, leur ignorance et leur idolâtrie, et certains lui causèrent même du tort à un niveau beaucoup plus personnel. Il endura tout cela uniquement pour Dieu. Puis, le prophète Aaron finit par quitter ce monde, ce qui priva Moïse de son plus grand soutien. Malgré cela, il demeura patient et resta dans le désert sans jamais trouver la Terre Promise. C’est entouré des enfants d’Israël qu’il mourut, entouré de ces gens qui avaient refusé de voir des miracles accomplis tout juste devant leurs yeux. Et pourtant, Dieu, dans Sa miséricorde, leur avait accordé de nombreuses chances de se repentir.



Nous retrouvons, parmi les hadiths, le récit de la mort de Moïse tel que raconté par le prophète Mohammed :

« L’ange de la mort fut envoyé à Moïse. Lorsqu’il arriva près de lui, Moïse lui donna un coup de poing dans un œil. L’ange retourna vers Dieu et dit : « Tu m’as envoyé à un serviteur qui refuse de mourir. » Dieu répondit : « Retourne le voir et dis-lui de passer sa main sur le dos d’un bœuf; dis-lui que pour chaque poil qui restera dans sa main, une année supplémentaire lui sera accordée. » Apprenant cela, Moïse dit : « Ô Seigneur, qu’arrivera-t-il après cela? » Dieu lui dit : « Après, la mort. » Alors Moïse répondit : « Laisse-la venir maintenant! » Puis, Moïse demanda à Dieu de le faire mourir près de la Terre Sainte afin qu’il ne soit qu’à deux pas d’elle. »

Ndeye Fatou Touré





