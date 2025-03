Ramadan-Nafila de la 3ème NUIT : 6 rakkas pour "ne rencontrer aucune épreuve dans la tombe"

3ème NUIT : Le croyant doit accomplir 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, il doit réciter à haute voix 1 fatiha, 4 fois “Inaa anzalnahou” et 4 fois « Ghoul ya ayou al kafirouna »



Recommandations :

Celui qui l'effectue bénéficiera des avantages dus à quelqu’un qui aurait affranchi 1000 personnes, nourri personnes au terme d’une journée de jeunée de jeûne, habillé 1000 personnes se trouvant dans le dénuement complet et nourri 1000 personnes ayant faim.



De même, il bénéficiera des bénédictions aussi importantes en quantité que le nombre d’espèces volantes de la planète. Il aura les avantages dus aux plus grands saints et à ceux qui sont tués au cours d’une guerre sainte. De plus, il ne rencontrera aucune épreuve dans la tombe.