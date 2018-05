Ramadan actions sociales "No Stress Land": : 60 millions distribués à 200 familles démunies

Le groupe "No Stress Land" dirigé par Sanou Ndiaye, par ailleurs porte-parole du jour « De tous les groupes sociaux professionnels », notamment « des généraux, colonels, directeurs de banque, commerçants, employés de l’aéroport » a distribué ce samedi des rations alimentaires estimées environ à 60 mille Fcfa à 200 familles diminues.



L’objectif de cet acte de bienfaisance est selon Sanou de « permettre à certaines familles de vivre le ramandan dans la plus grande dignité sans stress ». Ainsi, des familles à leur insu ont été choisies pour bénéficier de ces dons constitués d’un sac de riz de 50 kg, 10 litres d’huile, de l’eau, de l’eau de javel, du savon, du lait, du sucre etc.



Les familles diminuées de Dakar et sa banlieue, de Thiès et Saint-Louis ont été ciblées cette année mais le porte-parole indique que le groupe compte étendre ses activités dans d’autres régions du pays.

Ces dons en ce mois de ramadan ont été rendus possible grâce à la ponction des salaires des membres du groupe mais aussi grâce aux partenaires privés et publics.