Ramadan et fêtes de Pâques: l’Unacois Yessal demande aux commerçants de ne pas augmenter le prix des denrées

À l’approche du mois de Ramadan et des fêtes de Pâques, l’Union Nationale des Commerçants et Opérateurs du Sénégal (UNACOIS Yessal) a demandé aux membres de faire preuve de modération dans les marges bénéficiaires sur les denrées de première nécessité et d’éviter la vente de produits prohibés ou nocifs.



« Nous appelons à nos membres à ne pas augmenter les prix des denrées de première nécessité. Des informations que nous avons eu des 14 régions et des 46 départements du pays nous montrent nettement que les denrées de première nécessité concernant l’huile, le sucre et le riz se raréfient de plus en plus », a dit El Hadj Malick Guèye, le directeur exécutif de l’Unacois Yessal lors d’une conférence de presse.



Cependant, poursuit-il, pour « combler ce gap, nous appelons aux autorités compétentes à s’ouvrir pour l’importation de ces produits. Nous demandons aux commerçants de ne pas vendre des produits prohibés nocifs à la consommation ».



Cheikh Cissé, le président de l’Unacois Yessal a également salué les « efforts de la Douane sénégalaise dans la dématérialisation des procédures douanières, une mesure qui devrait optimiser les coûts et améliorer les conditions de travail des commerçants ».



Face à la raréfaction des stocks de produits de première nécessité, M.Cissé a appelé les « autorités à ouvrir les portes de l’importation pour le sucre, le riz et l’huile, tout en demandant un arrêt de l’importation d’oignons et de pommes de terre en prévision des récoltes à venir ».