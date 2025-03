Ramadan : secours Islamique France soutient plus de 760 ménages vulnérables à Kolda et Fafacourou

Au total, plus de 760 kits alimentaires ont été remis aux bénéficiaires. Ces kits sont composés de denrées de première nécessité, notamment du riz, de l’huile, du lait, de la pâte chocolatée, du sucre, des dattes et de la margarine, a précisé Benoît Schirmer, Chef de mission de SIF.



Pour les familles bénéficiaires, cette aide représente un véritable soulagement, surtout dans un contexte marqué par des difficultés économiques et une campagne arachidière éprouvante dans certaines localités. Une veuve bénéficiaire n’a pas caché sa reconnaissance : « ce geste est une véritable bénédiction pour nous en cette période de jeûne. Il va énormément soulager nos familles », a-t-elle expliqué.

Présent dans la région de Kolda depuis le début de l’année, Secours Islamique France ne compte pas s’arrêter là. L’ONG ambitionne de mettre en œuvre deux projets de développement axés sur : l'eau, l’hygiène et l’assainissement, l'éducation et le bien-être des enfants, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence



Avec cette initiative humanitaire, SIF renforce son engagement en faveur des populations vulnérables de la région de Kolda, apportant un soutien essentiel en cette période de Ramadan.