Rapatriement de 700 ressortissants sénégalais au Liban : le Gouvernement a envoyé un avion

Le ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères annonce que l'État a pris des mesures pour le rapatriement volontaire de ses ressortissants actuellement au Liban.



Dans un communiqué daté du 19 octobre 2024, le ministère informe la communauté nationale et la diaspora que « l’avion transportant les Sénégalais rapatriés est déjà en route vers Dakar. »



Le gouvernement indique « qu’il reviendra avec de plus amples informations sur cette opération dans les jours à venir. »



Pour rappel des Sénégalais sont pris dans l’étau des bombardements au Liban par Israël. L’Ong Adha a fait une sortie en demandant à ce que l’État vienne à leur secours en les rapatriant. Ils sont au moins 700 Sénégalais coincés au pays du Cèdre.