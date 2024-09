Rappel à Dieu de Amadou Mahtar Mbow : les condoléances de Macky Sall

J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d'Amadou Makhtar Mbow, ancien ministre et ancien Directeur général de l'UNESCO.



Le monde universitaire est endeuillé ce mardi suite au rappel à Dieu du Professeur Amadou Mokhtar Mbow. Via un post sur sa page X, l’ancien président de la République Macky Sall déplore la "perte d’un patriarche généreux et serviable et présente ainsi, ses condoléances à la famille éplorée et au monde universitaire et estudiantin".« J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d'Amadou Makhtar Mbow, ancien ministre et ancien Directeur général de l'UNESCO. Professeur Mbow a traversé la vie utilement. Le patriarche, centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la Nation, a consacré sa vie au bien de l'humanité. Sa contribution au développement de l'éducation, de la science et de la culture à l'échelle mondiale est significative. Son leadership et les initiatives qu'il a lancées ont façonné des générations et continueront d'influencer les politiques publiques, témoignant ainsi de sa vision à long terme pour un monde plus inclusif et éclairé. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, aux étudiants et au personnel de l'université qui porte son nom ainsi qu'au peuple sénégalais », a-t-il écrit.