Sénégal : le collectif « CV21-24 » réclame une indemnisation "juste et équitable" des victimes des événements politiques

Un nouveau collectif appelé CV21-24 « Wattu » (Collectif des victimes des événements politiques survenus entre janvier 2021 et février 2024) a été lancé ce vendredi 17 mai, à Dakar. En conférence de presse, le collectif demande une indemnisation juste et équitable pour toutes les victimes, quels que soient leurs dommages spécifiques et les injustices causées par les événements politiques.



L’initiative du Président Bassirou Diomaye Faye de créer une commission d'indemnisation pour les victimes des événements politiques survenus entre janvier 2021 et février 2024 est bien accueillie par les membres du collectif CV21-24 « Wattu » qui ont subi des pertes pendant cette période tumultueuse.



« La plupart des victimes évoluent dans le milieu informel, c'est ce qui nous a poussés à mettre en place ce collectif. Les commerçants ont l'habitude de payer le plus lourd tribut, chaque fois qu'il y a ces genres de manifestations. En tant que citoyens et acteurs, nous allons jouer notre partition, pour la réparation de cette injustice, surtout quand ce secteur regroupe plus de 95 % des activités économiques du Sénégal, selon les statistiques de l'ANSD », a déclaré Alla Dieng de l’Unacois Yessal et porte-parole du Collectif CV21-24 « Wattu ».



Selon lui, les pertes sont incommensurables. « En 5 minutes, on peut détruire le bien d'autrui qu'il a pu réaliser en 5, 10 ans ou plus. Beaucoup de personnes ont perdu des biens matériels ou immatériels, ont été emprisonnées, ont été blessées ou malheureusement, ont perdu la vie », a-t-il soutenu lors d’une conférence de presse.



D’après le Collectif, « il est inconcevable d'être victime et d'être interdit d'en parler à cause d'une loi inique et abusive »

« Les dégâts matériels concernent les gérants et propriétaires de stations d'essence, d'agences de banques, de boutiques, de grandes surfaces telles Auchan ou Supeco, de magasins, de dépôts, de bureaux, de maisons, de garages, de voitures, de tables de vente », a estimé Alla Dieng.



À l’en croire, les dommages peuvent être différents, mais toutes les victimes seront traitées par le Collectif sur un pied d'égalité.



« Nous ne quémandons rien. Nous ne faisons que réclamer nos droits les plus élémentaires. Nous ne souhaitons pas subir le dilatoire et nous pensons que nos autorités en sont bien conscientes », a-t-il précisé.



Quant aux indemnisations, le collectif se dit persuadé que si « elles sont effectuées dans les règles de l'art, elles ne feront que rendre justice et participer au renforcement de la cohésion nationale ».



Dans tous les cas, le Collectif est dans les « dispositions d'accompagner ce nouveau régime pour la réalisation de cette noble mission au bénéfice exclusif des concernés particulièrement et des populations sénégalaises en général ».



Pour Alla Dieng, ceci se fera par la « réalisation d'actions concrètes et immédiates dans le respect des promesses gouvernementales ».