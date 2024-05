Souveraineté alimentaire au Sénégal : Les horticulteurs de Ngnith demandent à l'État d'investir un budget de 1000 milliards de FCFA dans l'agriculture

Le nouveau pouvoir est interpellé par les horticulteurs et les autorités municipales de Ngnith, dans l'arrondissement de Ndiaye, département de Dagana, pour qu'ils aménagent davantage d'espaces destinés à la culture de l'oignon dans cette région de Saint-Louis. La commune, dirigée par le maire Adama Sarr, a récemment récolté plus de 100 000 tonnes d'oignons, mais faute de soutien adéquat, cette production risque de se perdre. Le maire souligne l'importance stratégique de cette production pour assurer la suffisance en oignon dans le pays.



« Nous ne pouvons pas parler de souveraineté alimentaire sans mentionner le Lac de Guiers. Nous avons récolté récemment 100 000 tonnes d'oignons de qualité sur une superficie de 100 hectares, et nous aurions pu produire davantage. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, c'est pourquoi nous interpellons ce nouveau régime sur les potentialités de cette zone », a déclaré Adama Sarr lors d'une intervention à la radio RFM.



Il a également plaidé pour un investissement massif de l'État dans le secteur agricole, estimant qu'un budget de 1000 milliards de francs CFA serait nécessaire pour que le Sénégal puisse atteindre la souveraineté alimentaire. « Si le Sénégal veut se développer, nous devons revoir profondément la politique agricole et son budget. L'État doit mettre les moyens nécessaires pour que nous puissions devenir souverains dans notre production alimentaire », a-t-il ajouté.



À en croire Adama Sarr, "ce qu'on exporte comme oignon de l'étranger on peut le produire ici au Sénégal."