Potou : les populations alertent sur la situation "critique" du quai de pêche

Il y a urgence à Poutou (nord-ouest), où le quai de pêche inauguré en 2017 par l'ancien président Macky Sall est aujourd'hui confronté à de graves problèmes d'infrastructures et d'approvisionnement. Situé dans une zone isolée et difficile d'accès, le quai manque cruellement d'électricité, indispensable pour le fonctionnement des équipements de conservation comme les frigos. De plus, les routes de plus de 3 km sont dans un état déplorable, rendant ainsi le transport des poissons et des marchandises impossible pour les camions frigorifiques et autres véhicules essentiels au ravitaillement en carburant.



Ousmane Sow, coordonnateur du Conseil local des pêches artisanales (CPA), exprime sa préoccupation quant aux conséquences de ces problèmes sur les activités des pêcheurs et des vendeurs locaux.



« Les camions frigorifiques ne peuvent plus faire la navette entre Poutou et Yam à cause de l'état défectueux de la route. Même les citernes qui transportaient le carburant aux stations locales sont bloquées, laissant les Jakarta comme seuls moyens de transport disponibles », déplore-t-il.



Pour Abiba, une revendeuse de poissons sur place, la situation est critique. « Le poisson pourrit souvent entre nos mains faute d'électricité pour produire de la glace ici au quai. Nous manquons d'eau et les conditions d'hygiène sont insuffisantes. Nous n'avons pas non plus accès à des financements. Nous avons désespérément besoin d'aide », témoigne-t-elle sur les ondes de la RFM. Elle souligne également le besoin urgent de logements pour les pêcheurs étrangers, un autre manque criard de l'infrastructure locale.



Le coordonnateur du CPA de Potou, Oumane Sow estime qu'il y a suffisamment de poissons en mer, mais le manque d'infrastructures adéquates décourage de nombreux pêcheurs. « Avant, environ 150 pirogues venaient de Saint-Louis et d'autres régions. Aujourd'hui, nous n'en voyons plus qu'une trentaine, en raison de l'érosion côtière et des conditions difficiles ici à Poutou », explique-t-il.



En somme, il en appelle aux autorités locales pour trouver des solutions urgentes à ces problèmes, affirmant que si rien n'est fait, le quai de pêche de Poutou risque de devoir fermer ses portes définitivement.