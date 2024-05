Foot : Jean-Louis Gasset annonce sa retraite

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, a annoncé, ce vendredi, en conférence de presse, qu'il mettrait un terme à sa carrière d'entraîneur à l'issue de la saison 2023-2024. Le technicien de 70 ans assistera, donc, à son dernier match, ce dimanche soir, face au Havre. "Je veux finir en beauté", a-t-il souhaité.



Passé par Montpellier, Saint-Etienne ou encore Bordeaux, il a dirigé 136 rencontres en tant que coach, avant de connaître un passage en tant que sélectionneur en Côte d'Ivoire (18 matchs). Le Montpelliérain de naissance n'a, néanmoins, pas écarté l'idée de poursuivre dans le milieu du football après son passage marseillais, pour que "l'on se serve de mon expérience, mon avis, et mes connaissances".



Jean-Louis Gasset fait le bilan de la saison

Malgré cette annonce, qui a touché les journalistes présents en salle de presse, JLG a exprimé des regrets sur l’état d’esprit de ses joueurs, au cours de la saison.



«Je regrette un manque de caractère. Je ne comprends pas qu’on ne puisse pas se transcender pour des ambitions comme cela. Il y a pas mal de paradoxes que je n’arrive pas à expliquer. (…) Je n’ai qu’une envie, finir sur une bonne note et ne plus avoir de regrets. C’est le charisme qui compte à Marseille, la personnalité. Pour avoir une équipe compétitive, ici plus qu’ailleurs, il en faut un peu plus. Le groupe construit ici est un groupe de bons mecs, mais ça manque de leaders, ça manque de grinta. Il faut le savoir et construire en tenant compte de ce paramètre qui est très important», a-t-il dit.



Enfin, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a assuré qu’il croyait encore à un miracle pour une qualification européenne. «Tout est possible. Il faut jouer avec la chance, à fond. On avait notre destin entre les mains, on ne l’a plus, mais je veux gagner ce dernier match pour avoir ce pourcentage de chance. Je veux qu’on finisse sur une bonne note en prenant les trois points. Sans avoir de regret. Il n’y a pas de secrets. On a perdu à l’extérieur contre les huit ou les neuf premiers».



Lui a assuré de garder dans sa mémoire l’épopée en Ligue Europa de cette saison : «Contre Villarreal, on a fait le match parfait, dont rêvent tous les entraîneurs. Et le petit plus est la série de penalties contre Benfica. Je savais qu’on avait les hommes pour faire carton plein. Cela restera à jamais gravé dans ma mémoire». Les joueurs sont prévenus pour dimanche soir, au Havre (19h00 GMT).