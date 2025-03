Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des Finances : l'APR exige une réunion de travail avec le FMI

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a adressé, ce mercredi 26 mars 2025, une lettre officielle au Fonds Monétaire International (FMI), sollicitant la tenue d’une réunion de travail sur le rapport récemment publié par la Cour des comptes. Ce rapport, portant sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024, a soulevé de nombreuses interrogations et accusations. Ce qui a conduit l'APR à contester en bloc ses conclusions.



Le FMI, après avoir effectué une mission d'une semaine à Dakar, a réagi à ce rapport en publiant un compte-rendu sur son site officiel. "L'institution internationale a clairement indiqué qu’elle n’avait en aucun cas validé les chiffres avancés par la Cour des comptes", a affirmé le SEN dans son communiqué. Selon le SEN, le FMI s’est simplement contenté de constater et d'examiner les chiffres fournis par le Gouvernement du Sénégal sur le déficit et la dette, sans apporter de validation ou d’approbation. De plus, soutient-il, "le FMI a également promis de discuter de potentielles mesures correctrices, mais a souligné que sa mission n’était pas de valider des données financières, mais plutôt d’accompagner les réformes nécessaires".



Face à ces affirmations, l’APR a réagi fermement. Dans sa lettre, le Secrétariat Exécutif National de l’APR a exprimé ses préoccupations concernant ce qu'il considère comme des manipulations malveillantes visant à faire croire que le FMI avait validé les chiffres du rapport. L’APR a donc saisi, par écrit, le Représentant Résident du FMI à Dakar, Monsieur Majdi Debbich, pour contester non seulement le fond du rapport de la Cour des comptes, mais aussi la manière dont il a été rédigé et présenté.



Le SEN de l’APR a exprimé sa volonté de tenir une rencontre avec les responsables du FMI pour exposer des éléments de preuve qui, selon eux, démontrent l'existence de vices de procédure et de manipulations dans le rapport de la Cour des Comptes. Selon l’APR, des informations récentes confirment que l’audit mené par la Cour des Comptes serait entaché de biais et d'irrégularités, mettant en doute la fiabilité de ses conclusions. Des experts travaillant au sein de l'APR ont d’ailleurs produit un document chiffré et détaillé, remettant en cause l’intégrité du rapport et dénonçant une manipulation à des fins politiques.



Dans sa démarche, l’APR insiste sur la responsabilité et la rigueur, affirmant qu’elle souhaite fournir au FMI toutes les informations pertinentes pour permettre à l'institution de comprendre la situation de manière précise et objective. Le SEN affirme que l’objectif est de rétablir la vérité en exposant des preuves irréfutables, afin de protéger la crédibilité du Sénégal sur la scène internationale.



Un des principaux griefs soulevés par l’APR concerne le non-respect, par la Chambre des affaires budgétaires et financières de la Cour des Comptes, de la loi n° 2012/22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Selon le SEN, cette procédure n’a pas respecté le principe du contradictoire, notamment en omettant de consulter les anciens ministres et directeurs des Finances qui auraient pu apporter des éclaircissements sur les faits rapportés.



Le Secrétariat Exécutif National de l’APR a d'ores et déjà informé le FMI de son souhait de tenir une réunion de travail dans les meilleurs délais. La délégation de l’APR, accompagnée de hauts responsables de l'ancien gouvernement, sera prête à fournir des éléments de preuve afin de clarifier cette situation et restaurer la crédibilité du Sénégal en matière de gestion des finances publiques.