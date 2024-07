Rapport du travail en 2023 : la fermeture d’établissement connaît un net recul, plus de 579 emplois supprimés

Le rapport des inspections du Travail et de la sécurité sociale révèle une baisse de 28 % par rapport à 2022. Ces fermetures ont entraîné la suppression de 579 emplois, soit 34 % par rapport à 2022. Les secteurs impactés demeurent le commerce, les activités d’hébergement, de la restauration et de l’hébergement.



Le commerce a enregistré la fermeture de 31 établissements (soit 25,20 %), l’hébergement et la restauration 27 établissements (soit 21,95 %) et la construction 21 établissements (soit 17,07 %). Ces branches ont connu respectivement des pertes d’emploi de 26,25 %, 19,34 % et 8,64 %.