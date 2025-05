Trafic de chanvre indien : deux (2) individus arrêtés au « marché Boubess » par la Sûreté urbaine de Dakar

La sureté urbaine du commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de deux (02) individus. D’après la Police nationale, leur interpellation fait suite à l’exploitation d'un renseignement opérationnel relative à un réseau de trafic de chanvre indien, opérant dans le secteur dît « Marché Boubess ».



Sur ces entrefaites, un dispositif a été mis en place en vue d’appréhender les trafiquants. Au cours de l’opération, un des suspects a remis au deuxième se trouvant dans une boutique un sachet en plastique avant de repartir avec un autre sachet. Peu de temps après, il est revenu les mains vides.



Des suites, une autre personne s’est approchée de la boutique et a remis au premier nommé la somme de 1.000fr en échange d’un cornet. Suite à cette transaction, les éléments sont intervenus pour procéder à l’interpellation des susnommés. Soumis à la palpation, il a été retrouvé en possession d’un sachet en plastique contenant cent vingt-sept (127) cornets de chanvre indien, rapporte les services de la Police.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.