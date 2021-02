Rassemblement à l'Ucad : Le collectif des amicales hausse le ton et interdit "l'accès aux politiciens"

« L’accès à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) est désormais interdit aux hommes politiques ». La décision est prise par le collectif des amicales des étudiants de ladite Université ce vendredi. Face à la presse, ses membres ont dénoncé le rassemblement noté jeudi au sein du temple du savoir, suite à la visite du leader de Pastef Les Patriote, Ousmane Sonko, à ses militants blessés lors des manifestations de lundi 8 février.



« Ousmane Sonko sera le premier et le dernier à venir à l’Université. Le collectif des amicales de étudiants de l’Ucad n’acceptera plus que quiconque entrave sa démarche de lutte contre la Covid-19 », ont déclaré les étudiants qui mettent en garde les politiciens.



Ils informent que « tant que la pandémie perdure, l’accès leur est interdit dans le campus social et pédagogique ». Ils estiment que « les politiciens prennent les étudiants pour régler leur compromis ».



Le collectif des amicales lance un appel aux étudiants et autorités universitaires notamment la direction du Coud (Centre des œuvres universitaires de Dakar) afin que de pareilles situation ne se reproduisent plus dans l’espace universitaire.



Non sans attirer l’attention sur les efforts fournis depuis le 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus au sein de l’Université. Selon eux, « ces efforts ne doivent pas être anéantis par des rassemblements politiques »