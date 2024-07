Rationalisation des Dépenses Publiques : le nouveau Directeur de la SOGEPA déjà sur le terrain

Suite à la demande du Président, inventant les services de l’Etat à s’engager dans les actions nécessaires pour rationaliser les dépenses publiques. Le directeur de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l’Etat (SOGEPA), Elimane Pouye a entamé une visite ce jeudi dans les sphères ministérielles de Diamniadio.



Selon M. Pouye, l’un des principaux objectifs est la récupération des bâtiments administratifs appartenant à l’État afin de redéployer les services de l’État et réaliser des économies significatives. Rappelant que depuis 2015, l’État a acquis des bureaux avec les entités GETRAN et SENEGINDIA pour environ 39 milliards de francs CFA, mais les travaux n’ont pas été livrés malgré les paiements effectués. A cet effet, la SOGEPA a rencontré ces entreprises pour définir de nouveaux délais contractuels de livraison.



Le directeur de la SOGEPA a également fait une descente au niveau des sphères ministérielles Ousmane Tanor Tanor Dieng et Telium pour la sphère Habib Thiam où des contrats de maintenance sont en place. Une visite à la Maison des Nations Unies a évalué cette infrastructure importante, nécessitant d’être mise en service pour générer plus d’économies.



Cette tournée rapporte Mediaplusafrik, a permis d’identifier des économies potentielles importantes. A l’en croire, la rationalisation de l’occupation des espaces ministériels pourrait libérer des bureaux inutilisés, permettant de redéployer d’autres services administratifs et d’alléger les dépenses de l’État et espère réaliser des économies budgétaires de l’ordre de 5 milliards de francs CFA d’ici la fin de l’année.

Ajoutant qu’« avec la collaboration des équipes de la SOGEPA, des ministères concernés et des fournisseurs, les perspectives pour l’État du Sénégal s’annoncent positives à court terme.



Le redéploiement des services administratifs est en bonne voie pour générer des économies substantielles et optimiser l’utilisation des ressources de l’État ».